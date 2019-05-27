Марко Анттила: Пять лет назад я играл в ВХЛ

Автор победной шайбы в финале чемпионата мира финн Марко Анттила не забыл, что в сезоне-2013/14 ему пришлось поиграть в ВХЛ.
Тогда нападающий новокузнецкого «Металлурга» провел шесть матчей за «Ариаду» из Волжска. В этих встречах финн набрал пять (2+3) очков.
– Да, пять лет назад я играл в ВХЛ, но никогда знаешь, что может случится в твоей карьере. Нужно продолжать усердно работать в любых ситуациях и тогда будешь время от времени получать подарки, подобные трофею чемпионата мира, – приводит слова хоккеиста «Р-Спорт».
Анттила был капитаном сборной Финляндии на чемпионате мира.
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