Юкка Ялонен: Анттила превратился из трудяги в снайпера

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен после победы команды на чемпионате мира в Словакии высказался о форварде Марко Анттиле.
34-летний капитан финнов оформил дубль в финальном матче с Канадой (3:1), а перед этим забил победный гол в ворота России (1:0) в полуфинале и перевел игру со Швецией в овертайм (5:4 OT) в четвертьфинале.
«Я очень счастлив за Марко Анттилу, нашего капитана, – приводит «Р-Спорт» слова Ялонена. – Он играл здорово и на групповом этапе, пусть и не набрал ни одного очка. И ведь он самый настоящий трудяга, он не снайпер. Но он превратился в него, мы счастливы за него».
Напомним, сборная Финляндии стала чемпионом мира в третий раз. Причем свой предыдущий титул команда Суоми завоевала в 2011 году также в Словакии.
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