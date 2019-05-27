Юкка Ялонен: Анттила превратился из трудяги в снайпера - Советский спорт
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27 мая 2019 07:01ХоккейЛипкин Антон

Юкка Ялонен: Анттила превратился из трудяги в снайпера

Капитан сборной Финляндии забил четыре гола в плей-офф чемпионата мира.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен после победы команды на чемпионате мира в Словакии высказался о форварде Марко Анттиле.

34-летний капитан финнов оформил дубль в финальном матче с Канадой (3:1), а перед этим забил победный гол в ворота России (1:0) в полуфинале и перевел игру со Швецией в овертайм (5:4 OT) в четвертьфинале.

«Я очень счастлив за Марко Анттилу, нашего капитана, – приводит «Р-Спорт» слова Ялонена. – Он играл здорово и на групповом этапе, пусть и не набрал ни одного очка. И ведь он самый настоящий трудяга, он не снайпер. Но он превратился в него, мы счастливы за него».

Напомним, сборная Финляндии стала чемпионом мира в третий раз. Причем свой предыдущий титул команда Суоми завоевала в 2011 году также в Словакии.

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