Юкка Ялонен: Анттила превратился из трудяги в снайпера Капитан сборной Финляндии забил четыре гола в плей-офф чемпионата мира.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен после победы команды на чемпионате мира в Словакии высказался о форварде Марко Анттиле.

34-летний капитан финнов оформил дубль в финальном матче с Канадой (3:1), а перед этим забил победный гол в ворота России (1:0) в полуфинале и перевел игру со Швецией в овертайм (5:4 OT) в четвертьфинале.

«Я очень счастлив за Марко Анттилу, нашего капитана, – приводит «Р-Спорт» слова Ялонена. – Он играл здорово и на групповом этапе, пусть и не набрал ни одного очка. И ведь он самый настоящий трудяга, он не снайпер. Но он превратился в него, мы счастливы за него».

Напомним, сборная Финляндии стала чемпионом мира в третий раз. Причем свой предыдущий титул команда Суоми завоевала в 2011 году также в Словакии.