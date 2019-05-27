Сакари Маннинен: С нетерпением жду сезона в «Салавате», но пока – только праздновать

Форвард сборной Финляндии Сакари Маннинен поделился эмоциями после победы команды на чемпионате мира в Словакии.
«Это невероятное чувство, такие эмоции не сравнить ни с чем, – приводит «Р-Спорт» слова 27-летнего финна. – Мы верили в себя с первого дня, победа на турнире была нашей мечтой, нашей целью.
Конечно, с нетерпением жду сезона в «Салавате», но пока – только праздновать победу на чемпионате мира».
Отметим, что в финале с Канадой (3:1) Маннинен отметился одной результативной передачей. Всего на его счету 11 (2+9) очков в десяти матчах чемпионата мира, и он вошел в тройку лучших игроков сборной Финляндии на турнире.
Маннинен, выступавший в завершившемся сезоне за «Йокерит», по ходу турнира перешел в «Салават Юлаев».
Финляндия стала чемпионом мира в третий раз в истории. Причем свой предыдущий титул команда Суоми также завоевала на турнире в Словакии в 2011 году.
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