Павел Колобков: Вместе с ФХР рассмотрим, какие были допущены ошибки Сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков подвел итоги выступления сборной России по хоккею на чемпионате мира в Словакии.

«Сборная не провалила чемпионат мира, завоевала бронзу, – приводит «Р-Спорт» слова Колобкова. – Как болельщик я расстроился, но с точки зрения развития спорта ничего страшного не случилось.

Вместе с ФХР после возвращения с чемпионата мира рассмотрим, что было сделано, какие были допущены ошибки».

Напомним, сборная России завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Чехию (3:2 Б). Всего на турнире в Словакии российская команда выиграла девять матчей при одном поражении – в полуфинале от Финляндии (0:1).

Сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира в пятый раз в истории и в третий – за последние четыре года. Ранее команда занимала третье место в 2005, 2007, 2016 и 2018 годах.