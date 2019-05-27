Сергачев: Не хочу, чтобы сборная России играла в стиле Финляндии. Это примитивно Национальная команда выиграла бронзу, победив команду Чехии (3:2 Б).

Защитник сборной России Михаил Сергачев подвел итоги ЧМХ-2019 в Словакии, где победителем стала сборная Финляндии.

«В сборной все было на высшем уровне, начиная с организации и заканчивая общением с ребятами, так что всё шикарно, это был мой лучший турнир за сборную.

Золото финнов не шокировало. Мы знали, что если они сыграют в финале, как в матче с нами, то должны выиграть. Они играют четко по заданию, выполняют все установки тренера, не отходят от своей игры. Она, может быть, где-то неинтересная, но дает результат.

Согласен с тренером: не хочу, чтобы сборная России так играла, мне кажется, что это слишком примитивно. Бронза – хорошее окончание сезона, намного лучше, чем если бы мы заняли четвёртое место», – приводит слова Сергачева Sport24.ru.