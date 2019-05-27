Владимир Плющев: Сборная России не смогла справиться с поставленной задачей Известный специалист недоволен «красной машиной».

Известный российский тренер Владимир Плющев считает, что сборная России не была одним коллективом на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Россияне проиграли только один матч – полуфинал против Финляндии (0:1), и завоевали бронзовые медали турнира.

– Думаю, что команда в целом не смогла справиться с поставленной задачей. Причем я имею в виду как хоккеистов, так и тренерский штаб. Чтобы побеждать на турнирах такого уровня, все должны быть объединены одной идеей. А когда каждый считает, что он лучше и умнее остальных, сложно рассчитывать на что-то большее, – сказал Плющев в интервью RT.

Плющев приводил юниорские и молодежные сборные России к трем победам на чемпионатах мира разных лет.