Владимир Плющев: Василевского можно считать лучшим голкипером мира

Известный российский тренер Владимир Плющев высокого мнения о голкипере сборной России Андрее Василевском.
24-летний хоккеист одержал шесть побед на чемпионате мира-2019 и стал лучшим вратарем турнира.
– Думаю, что после нынешнего чемпионата мира Андрея Василевского можно считать лучшим голкипером мира. Он вытянул столько игр. Без него у нас мог бы быть совсем иной результат, – приводит слова Плющева «RT на русском».
Сборная России выиграла бронзовые медали ЧМ-2019.
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