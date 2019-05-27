Владимир Плющев: Василевского можно считать лучшим голкипером мира - Советский спорт
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27 мая 2019 21:44ХоккейКоноплев Александр

Владимир Плющев: Василевского можно считать лучшим голкипером мира

Василевский – чемпион мира 2014 года.

Известный российский тренер Владимир Плющев высокого мнения о голкипере сборной России Андрее Василевском.

24-летний хоккеист одержал шесть побед на чемпионате мира-2019 и стал лучшим вратарем турнира.

– Думаю, что после нынешнего чемпионата мира Андрея Василевского можно считать лучшим голкипером мира. Он вытянул столько игр. Без него у нас мог бы быть совсем иной результат, – приводит слова Плющева «RT на русском».

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