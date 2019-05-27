Вячеслав Фетисов: На чемпионате мира Кучеров и Гусев очень понравились - Советский спорт
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27 мая 2019 22:23ХоккейКоноплев Александр

Вячеслав Фетисов: На чемпионате мира Кучеров и Гусев очень понравились

Фетисов отметил воспитанников ЦСКА.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал лучших игроков сборной России на чемпионате мира в Словакии.

– Мои игроки, которых я в свое время собрал в «Красной армии», Никита Кучеров и Никита Гусев, очень понравились. Они молодцы, старались, – приводит слова Фетисова «ФАН».

Кучеров и Гусев попали в список лучших бомбардиров чемпионата мира. На их счету по 16 очков по системе «гол+пас».

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