Сятери вернулся в КХЛ 29-летний финн вернулся.

Голкипер «Детройта» Харри Сятери подписал контракт с «Сибирью», сообщает официальный сайт клуба.

Вратарь с 2014 по 2017 год выступал за «Витязь», после чего уехал в НХЛ. За два года на его счету всего девять игр за «Флориду» в главной заокеанской лиге.

Всего на счету финна 52 победы в 136 матчах в КХЛ.