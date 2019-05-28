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28 мая 2019 01:38ХоккейКоноплев Александр

Сятери вернулся в КХЛ

29-летний финн вернулся.

Голкипер «Детройта» Харри Сятери подписал контракт с «Сибирью», сообщает официальный сайт клуба.

Вратарь с 2014 по 2017 год выступал за «Витязь», после чего уехал в НХЛ. За два года на его счету всего девять игр за «Флориду» в главной заокеанской лиге.

Всего на счету финна 52 победы в 136 матчах в КХЛ.

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