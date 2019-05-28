«Сент-Луис» проиграл «Бостону» в первом матче финала, несмотря на гол Тарасенко «Медведи» вышли вперед в финальной серии Кубка Стэнли.

«Бостон» одержал волевую победу над «Сент-Луисом» (4:2) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

На восьмой минуте первого периода форвард «музыкантов» Брэйден Шенн забил первый гол. В начале второго периода российский нападающий Владимир Тарасенко с передачи Шенна забил свой девятый гол в плей-офф и удвоил преимущество «Сент-Луиса», однако дальше забивали только «медведи». До перерыва защитники Коннор Клифтон и Чарли Макэвой сравняли счет, а в третьем периоде форварды Шон Курали и Брэд Маршанд принесли «Бостону» победу.

Тарасенко провел на льду 16 минут 15 секунд, нанес два броска по воротам, провел один силовой прием и завершил игру с показателем полезности «+1».

Еще один российский нападающий – Иван Барбашев – сыграл 14 минут 5 секунд и стал лучшим в команде по силовым приемам (6).

Второй матч серии пройдет 29 мая также в Бостоне.

НХЛ

Плей-офф

Финал

1-й матч

«Бостон» – «Сент-Луис» – 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Клифтон, 23. Макэвой, 33 (бол). Курали, 46. Маршанд, 59 – Шенн, 8. Тарасенко, 22.

Счет в серии: 1-0 (4:2).