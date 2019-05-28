Евгений Дадонов: Не считаю, что «три на три» – это настоящий хоккей По новому регламенту в матчах плей-офф чемпионатов мира теперь проводят овертаймы в формате «три на три».

Форвард «Флориды» и сборной России Евгений Дадонов высказался о проведении овертаймов в формате «три на три».

В матче за третье место чемпионата мира Россия и Чехия (3:2 Б) на протяжении десяти минут играли овертайм «три на три».

– Очень сложно играть, когда в течение десяти минут на льду присутствуют только по три хоккеиста от каждой из команд и вратари, – сказал 30-летний нападающий. – Но в овертайме финала, по-моему, теперь вообще надо так по 20 минут играть…

– И даже без буллитов, с бесконечным овертаймом, как в плей-офф НХЛ и КХЛ…

– Ну, не знаю... Не считаю, что это настоящий хоккей, когда в таких матчах играешь «три на три». Но это мое мнение, а правила есть правила.

Напомним, сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира в Словакии. Российская команда одержала на турнире девять побед, проиграв лишь один матч – Финляндии (0:1) в полуфинале.