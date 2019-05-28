Брюс Кэссиди: У Клифтона высокий хоккейный IQ

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди после первого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (4:2) высказался о защитнике Конноре Клифтоне, который забил первый гол «медведей».
«Клифтону немного повезло в том эпизоде, но он грамотно занял позицию, так что уже одним этим заслужил эту шайбу, – приводит слова Кэссиди официальный сайт лиги. – Он действует не столько эффектно, сколько коварно.
Правильные инстинкты Клифтона в атаке – одна из причин, по которой он здесь. У него высокий хоккейный IQ. Он хорошо выбирает позицию, а затем как бы внезапно появляется в центре эпизода. Сейчас он действует на инстинктах, и те работают очень хорошо».
Напомним, 24-летний американец отличился при счете 2:0 в пользу «Сент-Луиса». Этот гол стал для него вторым в нынешнем плей-офф. При этом в регулярном чемпионате он не забивал ни разу.
«Бостон» повел в серии. Второй матч пройдет 29 мая также на льду «медведей».
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