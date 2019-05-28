Курали признан первой звездой дня в НХЛ Форвард «Бостона» забил победный гол в первом матче серии с «Сент-Луисом».

Форвард «Бостона» Шон Курали назван первой звездой дня в НХЛ.

В понедельник в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (4:2) 26-летний американец забил победный гол, а перед этим сделал результативную передачу. Теперь на его счету 7 (3+4) очков в 14 матчах плей-офф.

Второй звездой стал защитник «медведей» Чарли Макэвой. 21-летний американец сравнял счет в конце второго периода, забросив свою вторую шайбу в плей-офф.

Наконец, третьей звездой признан еще один защитник «Бостона» – Коннор Клифтон. 24-летний американец забросил первую шайбу команды при счете 0:2.

Напомним, «Бостон» повел в серии и 29 мая сыграет дома во втором матче.