Защитник Кутузов стал игроком «Спартака» - Советский спорт
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28 мая 2019 13:19ХоккейСметанникова Дарья

Защитник Кутузов стал игроком «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе в команду чемпиона мира 2014 года.

Защитник Александр Кутузов и московский «Спартак» заключили контракт до 30 апреля 2020 года.

33-летний хоккеист в своей карьере играл за «Нефтехимик», «Сибирь», московское «Динамо», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Локомотив».

На счету Кутузова 523 матча в КХЛ. В которых он набрал 144 (40+104) очка. В составе сборной России защитник становился чемпионом мира 2014 года.

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