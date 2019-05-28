КХЛ назвала номинантов на звание лучшего вратаря и тренера сезона-2018/19 - Советский спорт
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28 мая 2019 14:00ХоккейСметанникова Дарья

КХЛ назвала номинантов на звание лучшего вратаря и тренера сезона-2018/19

Сегодня, 28 мая, в Москве состоится церемония закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На церемонии состоится награждение лучших игроков сезона. КХЛ представила номинантов на звание лучшего вратаря и тренера по итогам сезона-2018/19.

Номинанты на звание лучшего вратаря: Василий Демченко («Трактор»), Якуб Коварж («Автомобилист»), Хенрик Карлссон («Барыс»), Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА) и Юха Метсола («Салават Юлаев»).

Номинанты на звание лучшего тренера: Дэвид Немировски («Торпедо»), Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Андрей Скабелка («Барыс»), Боб Хартли («Авангард»), Игорь Никитин (ЦСКА) и Николай Цулыгин («Салават Юлаев»).

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