Кессел отказался переходить из «Питтсбурга» в «Миннесоту» - Советский спорт
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28 мая 2019 17:13ХоккейСпирин Дмитрий

Кессел отказался переходить из «Питтсбурга» в «Миннесоту»

Американский форвард Фил Кессел не принял предложение о переходе в «Миннесоту Уайлд».

В соглашении 31-летнего хоккеиста с «Питтсбургом» есть пункт об ограничении возможных обменов.

Генеральный менеджер «Миннесоты» Пол Фентон провел беседу с Кесселом, однако игрок по-прежнему сомневается в кубковых перспективах «Дикарей» и уровне своих возможных партнеров по звену.

Сообщается, что «Питтсбург» рассматривает варианты обмена Кессела из-за высокой зарплаты игрока. Ранее хоккеист дважды завоевывал Кубок Стэнли с «Пингвинами».

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