«Авангард» останется в Восточной конференции КХЛ Омский «Авангард» продолжит выступать в Восточной конференции КХЛ.

«Перевод «Авангарда» на Запад не планируется. Он будет оставлен на Востоке ради омских болельщиков. «Торпедо» перемещается на Запад», - цитирует Sport24.ru президента КХЛ Дмитрия Чернышенко.



Напомним, «Авангард», дошедший до финала Кубка Гагарина, проводил домашние матчи минувшего сезона на арене в подмосковной Балашихе.

Ожидается, что домашняя арена омичей будет реконструирована к 2021 году.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» будет переведена из дивизиона Чернышева в дивизион Харламова.