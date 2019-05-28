«Авангард» останется в Восточной конференции КХЛ - Советский спорт
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28 мая 2019 19:36ХоккейСпирин Дмитрий

«Авангард» останется в Восточной конференции КХЛ

Омский «Авангард» продолжит выступать в Восточной конференции КХЛ.

«Перевод «Авангарда» на Запад не планируется. Он будет оставлен на Востоке ради омских болельщиков. «Торпедо» перемещается на Запад», - цитирует Sport24.ru президента КХЛ Дмитрия Чернышенко.

Напомним, «Авангард», дошедший до финала Кубка Гагарина, проводил домашние матчи минувшего сезона на арене в подмосковной Балашихе.

Ожидается, что домашняя арена омичей будет реконструирована к 2021 году.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» будет переведена из дивизиона Чернышева в дивизион Харламова.

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