Корбан Найт стал игроком «Барыса»

Соглашение игрока с клубом рассчитано на один сезон.
В прошедшем сезоне Найт играл в АХЛ и в НХЛ за «Филадельфию» (23 матча, 4 очка). Ранее хоккеист защищал цвета «Калгари» и «Флориды».
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