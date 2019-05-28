Корбан Найт стал игроком «Барыса» - Советский спорт
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28 мая 2019 20:28ХоккейСпирин Дмитрий

Корбан Найт стал игроком «Барыса»

28-летний канадский центрфорвард Корбан Найт подписал контракт с «Барысом».

Соглашение игрока с клубом рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Найт играл в АХЛ и в НХЛ за «Филадельфию» (23 матча, 4 очка). Ранее хоккеист защищал цвета «Калгари» и «Флориды».

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