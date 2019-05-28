Никитин признан лучшим тренером КХЛ в минувшем сезоне - Советский спорт
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28 мая 2019 20:53ХоккейГичунцев Артур

Никитин признан лучшим тренером КХЛ в минувшем сезоне

Под его руководством команда выиграла регулярный чемпионат и завоевала Кубок Гагарина.

Наставник московского ЦСКА Игорь Никитин признан лучшим тренером в минувшем сезоне КХЛ.

Он опередил таких специалистов, как Дэвид Немировски («Торпедо»), Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Андрей Скабелка («Барыс»), Боб Хартли («Авангард») и Николай Цулыгин («Салават Юлаев»).

Добавим, что Никитин возглавил красно-синих в мае 2017 года после ухода Дмитрия Квартальнова.

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