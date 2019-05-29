Нападающий «Сент-Луиса» Фаббри: Тарасенко – мировой мужик

Нападающий «Сент-Луиса» Робби Фаббри оценил выступление российского форварда Владимира Тарасенко. Отметим, что Фаббри пропустил половину этого сезона из-за травмы.
«Да, все ценят его бросок, а я по-прежнему впечатляюсь им на тренировках, но помимо этого он просто отличный парень и делает для команды больше, чем просто забивает голы. По ходу всего, что я пережил, он меня всегда поддерживал и подбадривал. Тарасенко — мировой мужик. На его лице всегда улыбка, он постоянно шутит и доброжелательно со всеми общается. Он любит команду и город, за который играет», - приводит слова Фаббри пресс-служба НХЛ.
Напомним, Тарасенко забил второй гол «Сент-Луиса», сделав в начале второго периода счет 2:0 в пользу «музыкантов», однако после этого «Бостон» сначала сравнял счет до перерыва, а в третьем периоде забросил еще две шайбы.
Тарасенко продлил свою результативную серию в плей-офф до семи матчей, что является третьим результатом в истории клуба. Всего у форварда 14 (9+5) очков в 20 матчах.
Второй матч серии пройдет 29 мая также в Бостоне.
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