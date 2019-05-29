«Детройт» подписал чемпиона мира

«Детройт» объявил о подписании однолетнего контракта с защитником «Пеликанс» Оливером Каски, сообщает официальный сайт клуба.
На прошлой неделе 23-летний игрок обороны стал в составе сборной Финляндии чемпионом мира. На турнире в Словакии Каски провел все десять матчей и отметился двумя результативными передачами.
В завершившемся сезоне Каски набрал 51 (19+32) очко в 59 матчах за «Пеликанс» в регулярном чемпионате финской лиги и 4 (2+2) очка в шести матчах плей-офф.
По итогам сезона Каски был признан лучшим игроком регулярного чемпионата, стал самым результативным защитником и лучшим среди игроков обороны по голам.
Воспитанник «Эссята» ранее играл за ХИФК, а в 2015-2017 года выступал в NCAA за Университет Западного Мичигана.
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