«Сан-Хосе» подписал нападающего сборной Германии

Прошедший сезон хоккеист провел в бундеслиге, защищая цвета «Изерлона». Он набрал 29 очков в 50 матчах.
В составе сборной Германии Бергманн принял участие в ЧМХ-2019, где дошел с командой до четвертьфинала.
«Сан-Хосе» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли дошел до финала Западной конференции, где уступил «Сент-Луису» в серии со счетом 2-4.
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