«Сан-Хосе» подписал нападающего сборной Германии - Советский спорт
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29 мая 2019 11:38ХоккейСпирин Дмитрий

«Сан-Хосе» подписал нападающего сборной Германии

«Сан-Хосе» объявил о подписании контракта новичка с форвардом сборной Германии Леаном Бергманном.

Прошедший сезон хоккеист провел в бундеслиге, защищая цвета «Изерлона». Он набрал 29 очков в 50 матчах.

В составе сборной Германии Бергманн принял участие в ЧМХ-2019, где дошел с командой до четвертьфинала.

«Сан-Хосе» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли дошел до финала Западной конференции, где уступил «Сент-Луису» в серии со счетом 2-4.

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