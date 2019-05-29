«Динамо» (Рига) подписало защитника «ХВ-71» - Советский спорт
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29 мая 2019 14:05ХоккейЛипкин Антон

«Динамо» (Рига) подписало защитника «ХВ-71»

Кристофер Берглунд впервые сыграет за пределами Швеции.

Защитник Кристофер Берглунд стал игроком рижского «Динамо», сообщает официальный сайт «львов».

30-летний игрок обороны предыдущие пять лет провел в «ХВ-71». В завершившемся сезоне на его счету 12 (2+10) очков в 49 матчах регулярного чемпионата и три результативные передачи в девяти матчах плей-офф.

Ранее он выступал за «Бьоркловен», «Лулео», «Фэрьестад» и «Векше Лейкерс». Он дважды становился чемпионом Швеции: в «Фэрьестаде» (2011) и «ХВ-71» (2017).

За сборную Швеции Берглунд выступал на юниорском чемпионате мира (2006) и молодежном чемпионате мира (2008), где стал серебряным призером и вошел в тройку лучших игроков команды.

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