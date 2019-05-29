«Динамо» (Рига) подписало защитника «ХВ-71»

Защитник Кристофер Берглунд стал игроком рижского «Динамо», сообщает официальный сайт «львов».
30-летний игрок обороны предыдущие пять лет провел в «ХВ-71». В завершившемся сезоне на его счету 12 (2+10) очков в 49 матчах регулярного чемпионата и три результативные передачи в девяти матчах плей-офф.
Ранее он выступал за «Бьоркловен», «Лулео», «Фэрьестад» и «Векше Лейкерс». Он дважды становился чемпионом Швеции: в «Фэрьестаде» (2011) и «ХВ-71» (2017).
За сборную Швеции Берглунд выступал на юниорском чемпионате мира (2006) и молодежном чемпионате мира (2008), где стал серебряным призером и вошел в тройку лучших игроков команды.
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