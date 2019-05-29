Гарпенлев возглавил сборную Швеции Новым главным тренером сборной Швеции по хоккею назначен 51-летний Юхан Гарпенлев.

Прежний наставник шведов Рикард Гренборг отказался подписывать новый контракт с национальной федерацией хоккея.

Гарпенлев ранее входил в тренерский штаб сборной Швеции. Специалист работал в национальной команде с 2004 года, ранее он возглавлял «Юргорден». Его помощниками стали Маркус Рагнарссон и Маркус Экерблем.

В НХЛ Юхан Гарпенлев играл за «Детройт», «Сан-Хосе», Флориду» и «Атланту».