Гарпенлев возглавил сборную Швеции

Прежний наставник шведов Рикард Гренборг отказался подписывать новый контракт с национальной федерацией хоккея.
Гарпенлев ранее входил в тренерский штаб сборной Швеции. Специалист работал в национальной команде с 2004 года, ранее он возглавлял «Юргорден». Его помощниками стали Маркус Рагнарссон и Маркус Экерблем.
В НХЛ Юхан Гарпенлев играл за «Детройт», «Сан-Хосе», Флориду» и «Атланту».
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