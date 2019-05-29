Геннадий Тимченко: Российские спонсоры семь лет поддерживали «Слован» «Слован» покидает КХЛ и возвращается в словацкую лигу.

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал решение «Слована» покинуть лигу и вернуться в чемпионат Словакии.

«Семь лет клуб играл в КХЛ, семь лет его поддерживали и лига, и наши российские спонсоры, – приводит «Р-Спорт» слова Тимченко. – Но всегда все в конечном итоге упирается в финансы.

К сожалению, больше нет возможности финансировать участие клуба в КХЛ с их стороны. Мы же не можем полностью обеспечивать финансирование клуба, мы можем давать только часть денег».

Напомним, на этой неделе стало известно, что «Слован» не договорился с инвестором, который бы обеспечил клубу участие в КХЛ.

«Слован» провел в КХЛ семь сезонов, в двух из которых (2012/2013 и 2015/2016) выходил в плей-офф.