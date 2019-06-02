Дэвид Перрон: Если бы не Биннингтон, «Сент-Луиса» бы вообще не было в финале

- Давайте не будем винить Биннингтона. Если бы не он, нас бы вообще не было в финале, а то и в плей-офф вообще. Такие провалы случаются, как бы тебе ни хотелось иного. Надо выкинуть это поражение из головы и выйти более готовыми на следующий матч, - цитирует Перрона официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли голкипер «Блюз» пропустил 5 шайб после 19 бросков соперника.
Добавим, что счет в финале Кубка стал 2-1 в пользу «Бостона».
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