Игорь Есмантович – о контракте с Никитиным: Все хорошо, нет смысла нагнетать ситуацию Президент ЦСКА Игорь Есмантович – о продлении контракта с главным тренером армейцев Игорем Никитиным.

- Не стоит вопрос какой-то гонки вооружений сейчас. Все довольны, все в порядке, у всех контракты, мы идем дальше. Все хорошо, и нет смысла нагнетать эту ситуацию. Мы завершили сезон, отгуляли, теперь отпуск, и с новыми силами - в бой, - цитирует Есмантовича «РИА Новости».

Напомним, что под руководством Никитина ЦСКА впервые выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финале омский «Авангард», счет в серии 4:0. Действующий контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2019/20.