Форвард «Бостона»: Тарасенко – элитный шутер, один из лучших в НХЛ - Советский спорт
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02 июня 2019 18:54ХоккейГичунцев Артур

Форвард «Бостона»: Тарасенко – элитный шутер, один из лучших в НХЛ

Его слова приводит пресс-служба лиги.

Нападающий «Бостона» Джейк Дебраск высоко оценил игру российского форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко перед четвертым матчем финальной серии Кубка Стэнли.

«Да, это элитный шутер, один из лучших в лиге. Особенно он опасен в большинстве, где за каждым его броском буквально страшно смотреть.

Нам нужно делать так, чтобы он не бросал из удобных позиций, стараться как можно чаще подставлять клюшку и блокировать шайбу», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

На данный момент счет 2:1 в пользу «Брюинз». Четвертый матч команд пройдет 4 июня.

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