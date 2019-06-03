Вячеслав Быков: Финны так изучили нас, что сыграли безупречно, как по нотам Россия проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира в Словакии.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о причинах частых поражений от сборной Финляндии.

В мае на чемпионате мира в Словакии Россия проиграла Финляндии в полуфинале (0:1) и заняла в итоге третье место.

«Есть те небольшие нации, хотя финнов и нельзя причислить к малым, которые стараются учиться и изучать соперника, – приводят «Известия» слова Быкова. – Я думаю, что на прошедшем чемпионате мира был тот момент, когда финны, их сборная и их штаб до такой степени изучили нас, что тактически сыграли безупречно. Как по нотам».

Напомним, ранее сборная России проигрывала Финляндии в полуфиналах чемпионатов мира 2007, 2011 и 2016 годов. Кроме того, финны победили российскую команду в четвертьфинале Олимпийских игр 2014 года в Сочи.