Налимов может перейти в «Чикаго» Одним россиянином в НХЛ больше.

Журналист Скотт Пауэрс сообщил в своем твиттере, что голкипер «Авангарда» Иван Налимов может перебраться в «Чикаго».

«Налимов готов покинуть Россию и подписать контракт с «Блэкхоукс» на следующий сезон», – написал Пауэрс.

В минувшем сезоне КХЛ 25-летний Налимов выступал в «Куньлуне» и «Авангарде». На его счету девять побед в 18 матчах.

Вратарь был задрафтован «Чикаго» в 2014 году под общим 174-м номером.