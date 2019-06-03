Налимов может перейти в «Чикаго»

Журналист Скотт Пауэрс сообщил в своем твиттере, что голкипер «Авангарда» Иван Налимов может перебраться в «Чикаго».
«Налимов готов покинуть Россию и подписать контракт с «Блэкхоукс» на следующий сезон», – написал Пауэрс.
В минувшем сезоне КХЛ 25-летний Налимов выступал в «Куньлуне» и «Авангарде». На его счету девять побед в 18 матчах.
Вратарь был задрафтован «Чикаго» в 2014 году под общим 174-м номером.
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