Налимов может перейти в «Чикаго» - Советский спорт
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03 июня 2019 22:38ХоккейКоноплев Александр

Налимов может перейти в «Чикаго»

Одним россиянином в НХЛ больше.

Журналист Скотт Пауэрс сообщил в своем твиттере, что голкипер «Авангарда» Иван Налимов может перебраться в «Чикаго».

«Налимов готов покинуть Россию и подписать контракт с «Блэкхоукс» на следующий сезон», – написал Пауэрс.

В минувшем сезоне КХЛ 25-летний Налимов выступал в «Куньлуне» и «Авангарде». На его счету девять побед в 18 матчах.

Вратарь был задрафтован «Чикаго» в 2014 году под общим 174-м номером.

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