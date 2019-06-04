Никита Сошников: Цулыгин сказал, что мне надо становиться лидером «Салавата Юлаева»

Форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал о том, какие цели поставил перед собой в уфимском клубе.
«Николай Леонидович (Цулыгин) сказал, что надеется на меня и надо выходить на лидерские роли в команде, – приводит слова 25-летнего нападающего официальный сайт клуба. – Все будет зависеть от меня. У меня есть еще желание вернуться за океан.
Индивидуальная цель – это как можно быстрее перестроиться к большим площадкам, поскорее влиться в команду, потому что в прошлом сезоне «Салават Юлаев» показал хороший результат, и хочется помочь команде что-то серьезное выиграть, это моя основная цель».
Напомним, предыдущие четыре сезона Сошников провел в Северной Америке, где выступал в системах «Торонто» и «Сент-Луиса». Ранее он выступал в КХЛ за «Атлант». В 90 матчах в лиге на его счету 37 (16+21) очков при показателе полезности «+1» и 49 минутах штрафа.
В прошлом году Сошников выступал за сборную России на чемпионате мира.
Контракт Сошникова с «Салаватом Юлаевом» рассчитан на два года.
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