Брюс Кэссиди: Возможно, Харе потребуется помощь дантиста В четвертом матче финала Кубка Стэнли шайба попала словаку в лицо.

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди после четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (2:4) рассказал о травме защитника Здено Хары, которому шайба попала в лицо.

«Ему уже нанесли несколько швов и, возможно, потребуется помощь дантиста, – приводит слова Кэссиди официальный сайт лиги. – Очевидно, надо дождаться, пока мы вернемся домой и повторно обследуем его. Пока я не имею понятия, сможет ли он сыграть в пятом матче.

Возник вопрос, что он хочет сидеть (на скамейке) с командой. Если он мог это сделать по самочувствию, то никаких возражений не было».

Во втором периоде 42-летний словак получил травму лица, пытаясь заблокировать бросок форварда «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна. Хара ушел в раздевалку и больше не появлялся на льду, но в третьем периоде он вернулся на скамейку запасных «Бостона», чтобы поддерживать партнеров.

Напомним, «Сент-Луис» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь с 6 на 7 июня в Бостоне.