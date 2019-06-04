Райан О’Райлли: Крайне важно, что мы едем в Бостон при равном счете - Советский спорт
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04 июня 2019 14:43ХоккейЛипкин Антон

Райан О’Райлли: Крайне важно, что мы едем в Бостон при равном счете

Дубль канадца помог «Сент-Луису» сравнять счет в финальной серии.

Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли подвел итоги четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» (4:2).

«Восхитительные чувства, – приводит слова О’Райлли официальный сайт лиги. – Сегодня мы сыграли намного лучше – с самого старта до финальной сирены, отвечали, когда соперник давил.

Сегодня все сыграли замечательно. С каждой игрой мы становимся лучше. Крайне важно, что мы едем в Бостон при равном счете в серии».

Напомним, 28-летний канадец оформил дубль в этом матче, после чего на его счету стало 18 (5+13) очков в 23 матчах плей-офф.

Счет в серии вновь стал равным – 2-2. Пятый матч команды проведут в Бостоне в ночь с 6 на 7 июля.

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