Андрей Кириленко заступился за Овечкина - Советский спорт
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04 июня 2019 15:17Хоккей

Андрей Кириленко заступился за Овечкина

Президент Российской федерации баскетбола в пресс-центре «Советского спорта» ответил на критику в адрес российской дрим-тим на ЧМ-2019. 

– Вы согласны с теми, кто говорит, что звезды НХЛ только портят команду, звезды приезжают на чемпионат мира расслабленными и не бьются за сборную так, как это могли бы делать менее именитые игроки?
– У меня просто все кипит внутри, когда я слышу такое! Кто сказал, что наши энхаэловцы не бились и не переживали? Кто сказал, что Овечкин приехал на чемпионат мира расслабленный? Кто сказал, что им нечего доказывать? Да они просто горели после неудачи в Кубке Стэнли, им важно было показать, чего они стоят, они выкладывались, как могли. А как играл Кучеров! Но так сложились обстоятельства, так сыграли соперники – не позволили добиться большего, чем бронза. А игра с США – вообще одна из самых крутых игр из всех, что я видел за последнее время.

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