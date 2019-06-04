Андрей Кириленко заступился за Овечкина Президент Российской федерации баскетбола в пресс-центре «Советского спорта» ответил на критику в адрес российской дрим-тим на ЧМ-2019.

– Вы согласны с теми, кто говорит, что звезды НХЛ только портят команду, звезды приезжают на чемпионат мира расслабленными и не бьются за сборную так, как это могли бы делать менее именитые игроки?

– У меня просто все кипит внутри, когда я слышу такое! Кто сказал, что наши энхаэловцы не бились и не переживали? Кто сказал, что Овечкин приехал на чемпионат мира расслабленный? Кто сказал, что им нечего доказывать? Да они просто горели после неудачи в Кубке Стэнли, им важно было показать, чего они стоят, они выкладывались, как могли. А как играл Кучеров! Но так сложились обстоятельства, так сыграли соперники – не позволили добиться большего, чем бронза. А игра с США – вообще одна из самых крутых игр из всех, что я видел за последнее время.