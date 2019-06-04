Брюс Кэссиди: Форварды «Бостона» должны намного больше помогать защитникам - Советский спорт
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04 июня 2019 15:28ХоккейЛипкин Антон

Брюс Кэссиди: Форварды «Бостона» должны намного больше помогать защитникам

«Бостон» проиграл «Сент-Луису» в четвертом матче финала Кубка Стэнли.

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди высказался об игре команды после четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (2:4).

«Мы много говорили об обороне, но, на мой взгляд, наши форварды должны намного больше помогать защитникам, – приводит слова Кэссиди официальный сайт лиги. – На них лежит определенная ответственность.

Они должны лучше поддерживать партнеров и помогать защитникам выводить шайбу из зоны».

Напомним, победа «музыкантов» позволили им во второй раз сравнять счет в серии, который теперь стал 2-2. Пятый матч пройдет в Бостоне в ночь с 6 на 7 июня.

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