Брюс Кэссиди: Форварды «Бостона» должны намного больше помогать защитникам

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди высказался об игре команды после четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (2:4).
«Мы много говорили об обороне, но, на мой взгляд, наши форварды должны намного больше помогать защитникам, – приводит слова Кэссиди официальный сайт лиги. – На них лежит определенная ответственность.
Они должны лучше поддерживать партнеров и помогать защитникам выводить шайбу из зоны».
Напомним, победа «музыкантов» позволили им во второй раз сравнять счет в серии, который теперь стал 2-2. Пятый матч пройдет в Бостоне в ночь с 6 на 7 июня.
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