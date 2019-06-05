«Коламбус» подписал чемпиона мира Голкипер Вехвиляйнен стал игроком «Блю Джекетс».

Голкипер «Кярпята» Вейни Вехвиляйнен подписал контракт с «Коламбусом», сообщает официальный сайт «голубых жакетов». Соглашение 22-летнего финского вратаря с клубом рассчитано на два года.

Воспитанник ЮПа провел в «Кярпяте» предыдущие два сезона и вместе с «горностаями» стал чемпионом Финляндии в прошлом году, а в этом – дошел до финала плей-офф.

Вехвиляйнен вошел в состав сборной Финляндии на чемпионат мира в Словакии. Он провел на турнире один матча и вместе с национальной командой завоевал золото.

В 2015 году Вехвиляйнен стал серебряным призером юниорского чемпионата мира, а в 2017 году – самым надежным вратарем молодежного чемпионата мира.