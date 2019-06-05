В межсезонье «Спартак» сыграет на турнире в Чехии и Кубке мэра Красно-белые опубликовали план предсезонной подготовки.

«Спартак» утвердил план предсезонной подготовки, которая начнется 10-11 июля, когда команда пройдет углубленный медосмотр.

С 14 по 28 июля «Спартак» проведет сбор в Либереце (Чехия), а с 4 по 7 августа сыграет на турнире Mountfield Cup-2019 в Градец-Кралове. В нем также примут участие «Динамо» (Пардубице), «Маунтфилд» (Градец-Кралове), еще один соперник уточняется.

По возвращении в Москву команда Олега Знарка продолжит тренировки в «Парке легенд» и 18 августа проведет контрольный матч с «Динамо», о чем клубы договорились в твиттере.

С 22 по 25 августа в Москве пройдет традиционный Кубок мэра с участием «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Витязя». А завершат подготовку к сезону красно-белые товарищеским матчем с «Адмиралом», который запланирован на 28 августа.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.