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05 июня 2019 14:19ХоккейЛипкин Антон

Романов вернулся в «Локомотив»

Предыдущий сезон форвард провел в «Ладе».

Форвард «Лады» Иван Романов в результате обмена на денежную компенсацию возвращается в «Локомотив», сообщает официальный сайт клуба из Тольятти.

21-летний нападающий провел один год в ВХЛ и набрал 6 (3+3) очков в 35 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «–1» и восьми минутах штрафа. Также он выходил на лед в одном матче плей-офф.

Отметим, что в сезоне-2017/2018 Романов уже дебютировал в КХЛ, сыграв за «Локомотив» в четырех матчах. В том же сезоне вместе с молодежной командой «Локо» он стал обладателем Кубка Харламова.

Добавим, в мае «Локомотив» объявил о назначении главным тренером команды канадца Крэйга Мактавиша.

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