Минское «Динамо» вернуло Демкова спустя четыре года Форвард подписал двусторонний контракт.

Форвард Артем Демков снова стал игроком минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. 29-летний нападающий подписал двусторонний контракт, рассчитанный на один сезон.

Демков выступал за «Динамо» в сезонах 2009/2010 и 2014/2015. Кроме того, в КХЛ он играл в «Сочи». В 41 матче в лиге он сделал две результативные передачи.

Предыдущий сезон Демков начинал в «Зволене», а заканчивал в «Шахтере» из Солигорска, где до этого играл с 2015 года. В апреле он помог сборной Белоруссии вернуться в сильнейший дивизион чемпионата мира.

Также в карьере форварда были «Элмайра Джекэлс» из ECHL и «Олбани Девилз» из AHL.