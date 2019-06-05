Минское «Динамо» вернуло Демкова спустя четыре года

Форвард Артем Демков снова стал игроком минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. 29-летний нападающий подписал двусторонний контракт, рассчитанный на один сезон.
Демков выступал за «Динамо» в сезонах 2009/2010 и 2014/2015. Кроме того, в КХЛ он играл в «Сочи». В 41 матче в лиге он сделал две результативные передачи.
Предыдущий сезон Демков начинал в «Зволене», а заканчивал в «Шахтере» из Солигорска, где до этого играл с 2015 года. В апреле он помог сборной Белоруссии вернуться в сильнейший дивизион чемпионата мира.
Также в карьере форварда были «Элмайра Джекэлс» из ECHL и «Олбани Девилз» из AHL.
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