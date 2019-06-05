Участие Хары в пятом матче финала Кубка Стэнли под вопросом

«Ему нужно вернуться в Бостон и пройти более тщательное обследование, а там посмотрим», -рассказал главный тренер «Брюинз» Брюс Кэссиди.
Напомним, что на четвертой минуте второго периода четвертого матча финальной серии шайба после броска нападающего «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна срикошетила от клюшки Хары и попала защитнику в лицо.
Отметим, что в третьем периоде Хара вернулся на скамейку в шлеме, закрывающем все лицо, но не провел ни одной смены.
Добавим, что пятый матч серии до четырех побед пройдет в пятницу (3:00 мск).
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