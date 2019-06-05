Участие Хары в пятом матче финала Кубка Стэнли под вопросом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 июня 2019 18:21Хоккей

Участие Хары в пятом матче финала Кубка Стэнли под вопросом

Участие капитана «Бостона» Здено Хары в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» находится под вопросом.

«Ему нужно вернуться в Бостон и пройти более тщательное обследование, а там посмотрим», -рассказал главный тренер «Брюинз» Брюс Кэссиди.

Напомним, что на четвертой минуте второго периода четвертого матча финальной серии шайба после броска нападающего «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна срикошетила от клюшки Хары и попала защитнику в лицо.

Отметим, что в третьем периоде Хара вернулся на скамейку в шлеме, закрывающем все лицо, но не провел ни одной смены.

Добавим, что пятый матч серии до четырех побед пройдет в пятницу (3:00 мск).

05/06 12:27Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
05/06 17:40Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
05/06 16:06Футбол
Черчесов показал команду группе ТутберидзеСборная России продолжает в Новогорске готовиться к двум отборочным матчам Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
03/06 17:00Хоккей
«Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
05/06 17:16Футбол
20 лет прошло, а мы помним, как забивали Панов и КарпинСегодня день рождения у незабываемой победы сборной России над французами в 1999 году.
05/06 11:15Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге - у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
04/06 07:45Хоккей
«Бостон» вновь не сдержал Тарасенко. «Сент-Луис» сравнял счет в серииИнтрига в финале Кубка Стэнли закрутилась до предела.
05/06 14:08Хоккей
«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ
04/06 18:00Хоккей
Почему Никитину не предлагают новый контракт?Главный тренер обладателя Кубка Гагарина ЦСКА Игорь Никитин пока не получил предложения переподписать контракт на улучшенных условиях.
05/06 10:00Футбол
Алексей Скворцов: Все клубы с крутыми стадионами надо пустить в премьер-лигу27-летний полузащитник не смог пробиться в РПЛ-2019/20 с «Нижним Новгородом», но считаем целесообразным расширение элитного дивизиона за счет таких клубов.
03/06 18:30Хоккей
«Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛПереходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
05/06 09:00Футбол
Уломает ли Неймар Месси взять Гризманна?В Европе потихоньку раскручивается летняя трансферная лихорадка.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/06 16:15Хоккей
Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
30/05 21:45Теннис
Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этомСлепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
05/06 17:04Футбол
Алексей Сафонов: Допускаю, Бердыев возглавит сборную, а Черчесов уйдет в «Спартак»Известный агент допускает самые разные варианты продолжения тренерской карьеры Курбана Бердыева.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
28/05 21:30Теннис
Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».
29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
Новости
18:58 Футбол Илья Геркус: Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача
18:53 Футбол «Буффон» официально покинул «ПСЖ»
18:41 Футбол Петр Зелиньски: Откажусь, если Сарри предложит перейти в «Ювентус»
18:21 Хоккей Участие Хары в пятом матче финала Кубка Стэнли под вопросом
18:15 Футбол Рауль Рианчо: У Бердыева не будет проблем с тем, чтобы тренировать другую команду
18:12 Теннис Четвертьфиналы «Ролан Гаррос» перенесены на 6 июня
17:59 Футбол Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси»
17:57 Футбол Трусова взяла автограф у Дзюбы и сделала фото с Черчесовым (видео)
17:50 Директор «Автомобилиста»: Не берем Дацюка для пиара, мы берем его для высоких задач
17:33 Хоккей Кагарлицкий стал игроком СКА
17:28 Футбол Андрей Воронин: Всегда говорил Клоппу: «Как игрок ты слабый»
17:26 Футбол «Чертаново» отыграет сезон-2019/20 в «Лужниках»
17:09 Футбол Тейшейра намерен выступать за сборную Китая
16:59 Футбол Ван Дейк сообщил «Ливерпулю» о желании продлить контракт
16:53 Футбол Казанский кремль не подтвердил отставку Бердыева
16:39 Футбол Нобоа назвал Семака «русским Зиданом»
16:35 ММА Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с Порье
16:28 Хоккей Лехтеря, получивший условный срок за покупку кокаина, продолжит карьеру в СКА
16:12 Хоккей Кроуфорд вошел в тренерский штаб «Чикаго»
16:03 Футбол Бэйл может перейти в «Интер» по инициативе Антонио Конте
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика