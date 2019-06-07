Брюс Кэссиди: Решение Хары – вдохновляющий пример для «Бостона» В четвертом матче защитник получил перелом челюсти и досрочно завершил встречу.

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди высказался в адрес капитана «Брюинз» Здено Хары, который несмотря на травму лица принял участие в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (1:2).

«Он получил медицинское разрешение играть с некоторыми предосторожностями.

Он принял решение играть. Для нас это было вдохновляющим примером. Это хороший хоккеист, которого мы были рады видеть на льду. А его желание играть многое говорит о его характере», – заявил специалист пресс-службе НХЛ.

Добавим, что шестой матч команд пройдет 10 июня и стартует в 03.00 мск.