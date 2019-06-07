Тори Крюг: У «Бостона» был отличный первый период

Защитник «Бостона» Тори Крюг прокомментировал поражение от «Сент-Луиса» (1:2) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
«Я считаю, что у нас был отличный первый период, – приводит слова 28-летнего американца официальный сайт лиги. – Нам нужно было найти возможность забить, чтобы у них не было хорошего чувства, что они пережили шторм, когда они вышли на второй период и забили в первой смене».
Напомним, «Сент-Луис» впервые повел в серии со счетом 3-2 и теперь в случае победы в следующем домашнем матче впервые в своей истории станет обладателем Кубка Стэнли.
Шестой матч пройдет в ночь с 9 на 10 июня.
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