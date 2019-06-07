Джордан Биннингтон: В первом периоде мы выжили, а потом стали играть лучше - Советский спорт
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07 июня 2019 14:03ХоккейЛипкин Антон

Джордан Биннингтон: В первом периоде мы выжили, а потом стали играть лучше

«Сент-Луис» победил «Бостон» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон подвел итоги пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» (2:1).

«Мы знали, что они выйдут на матч с большим желанием, первый период имел большое значение, а мы просто выжили и потом стали играть лучше, – приводит слова 25-летнего канадца официальный сайт лиги. – Надеюсь, что мы сможем перенести это настроение на следующий матч».

Отметим, что Биннингтон одержал свою 15-ю победу в плей-офф и повторил рекорд лиги для новичков. В пятом матче он отразил 38 бросков.

«Сент-Луис» впервые вышел вперед в финальной серии (3-2) и в случае победы в шестом домашнем матче (в ночь на 10 июня) станет обладателем Кубка Стэнли.

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