Джордан Биннингтон: В первом периоде мы выжили, а потом стали играть лучше

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон подвел итоги пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» (2:1).
«Мы знали, что они выйдут на матч с большим желанием, первый период имел большое значение, а мы просто выжили и потом стали играть лучше, – приводит слова 25-летнего канадца официальный сайт лиги. – Надеюсь, что мы сможем перенести это настроение на следующий матч».
Отметим, что Биннингтон одержал свою 15-ю победу в плей-офф и повторил рекорд лиги для новичков. В пятом матче он отразил 38 бросков.
«Сент-Луис» впервые вышел вперед в финальной серии (3-2) и в случае победы в шестом домашнем матче (в ночь на 10 июня) станет обладателем Кубка Стэнли.
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