Гарипов женился на внучке писателя - Советский спорт
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07 июня 2019 22:49ХоккейКоноплев Александр

Гарипов женился на внучке писателя

В Казани одним холостяком меньше.

Голкипер Ак Барса» Эмиль Гарипов сыграл свадьбу. Его избранницей стала внучка известного татарского писателя Разиля Валеева. Свадьба по мусульманским обычаям состоялась в татарском городе Болгар, сообщает «БИЗНЕС Online».

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