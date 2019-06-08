Патрис Бержерон: Домашнее поражение расстраивает, особенно с учетом того, что поставлено на карту «Сент-Луис» впервые вышел вперед в финальной серии с «Бостоном».

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон прокомментировал предстоящий шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луисом».

«Музыканты» победили в гостях (2:1) в пятом матче и впервые в серии вышли в вперед (3-2). Теперь их отделяет от завоевание первого в истории клуба Кубка Стэнли одна победа.

«Да, это (домашнее поражение) расстраивает, – приводит слова 33-летнего канадца официальный сайт лиги. – Особенно с учетом того, что поставлено на карту.

Но мы в такой ситуации уже находились. Надо использовать тот опыт и быть готовыми к матчу №6. Это все, на чем мы можем сосредоточиться».

Шестой матч пройдет в ночь с 9 на 10 июня в Сент-Луисе.