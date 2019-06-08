Брюс Кэссиди: В такой же ситуации «Бостон» победил в Торонто

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди перед шестым матчем финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» вспомнил серию первого раунда с «Торонто», где его команда также проигрывала со счетом 2-3.
«Мы можем опираться на наш предыдущий опыт, – приводит слова Кэссиди официальный сайт лиги. – Эта конкретная группа игроков играла в Торонто. Тяжелая обстановка, первый раунд, но мы выиграли матч на выезде, вернулись и выиграли дома. Вот почему мы все еще здесь.
Игроки, конечно, знают, что мы снова способны на это. В этом есть какая-то мотивация».
Напомним, «Сент-Луис» одержал победу над «Бостоном» (2:1) в пятом матче финала Кубка Стэнли и впервые вышел вперед в серии (3-2).
Теперь от первого в истории клуба Кубка Стэнли «музыкантов» отделяет одна победа. Шестой матч пройдет в ночь с 9 на 10 июня в Сент-Луисе.
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