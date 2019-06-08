Алекс Пьетранжело о дисквалификации Барбашева: Он делает большое дело в меньшинстве - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 июня 2019 14:18ХоккейЛипкин Антон

Алекс Пьетранжело о дисквалификации Барбашева: Он делает большое дело в меньшинстве

Российский форвард «Сент-Луиса» пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли из-за дисквалификации.

Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело высказался о форварде команды Иване Барбашеве, который из-за дисквалификации пропустит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном».

«Он играет во всех ситуациях и делает большое дело в меньшинстве, – приводит слова 29-летнего канадца официальный сайт лиги. – Да и журналисты много говорили о роли этого звена».

Напомним, департамент безопасности игроков НХЛ дисквалифицировал Барбашева на одну игру за удар в голову форварда «Бостона» Маркуса Юханссона в первом периоде пятого матча серии (2:1). При этом по ходу игры 23-летний российский нападающий не получил за силовой прием даже двухминутного штрафа.

«Сент-Луис» впервые в серии повел со счетом 3-2 и теперь в случае победы в шестом домашнем матче в первый раз в своей истории станет обладателем Кубка Стэнли.

На счету Барбашева в нынешнем плей-офф 6 (3+3) очков в 24 матчах при показателе полезности «–1» и четырех минутах штрафа.

02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
06/06 23:45Футбол
Ученые ВШЭ забыли про «Формулу-1» в Сочи и концерт Rammstein в ПитереС календарем сезона-2019/20, который премьер-лига решила презентовать поздно вечером в четверг, есть проблемы.
07/06 07:00Футбол
Украина нам поможет? Хитросплетения отбора на Евро-2020В пятницу возобновятся отборочные матчи чемпионата Европы следующего года. Нас интересует не только группа I, где выступает сборная России.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
04/06 16:15Хоккей
Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.
05/06 18:00Хоккей
Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. 
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
05/06 20:00Хоккей
Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробкиНа конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.
07/06 14:08Хоккей
В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
08/06 00:07Футбол
Караваев отдал три голевых – Украина разгромила СербиюКоманда Андрея Шевченко сделала серьезную заявку на попадание в финальный турнир Евро-2020
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
06/06 23:00Футбол
Мнение Андронова: РПЛ приняла вредное решение. Лучше бы изучили пример Украины15 клубов из 16 проголосовали за расширение РПЛ до 18 участников. Против оказался только «Спартак. Это как раз тот случай, когда я его поддерживаю всецело.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
08/06 11:10Футбол
Россию могут не пустить в новую Лигу чемпионов? Как бы не так!Представитель испанской лиги Даниэль Серехидо допустил отсутствие российских клубов среди участников главного еврокубка после реформы 2024 года. Объясняем, почему нам не стоит паниковать.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
Новости
15:08 Футбол Бэйл не намерен уходить из «Реала»
14:48 Хоккей Юньков вернулся в «Спартак»
14:30 Баскетбол Дюрант не готов помочь «Голден Стэйт» в серии с «Торонто»
14:20 Футбол Сборная России сыграет против Сан-Марино в красной форме
14:18 Хоккей Алекс Пьетранжело о дисквалификации Барбашева: Он делает большое дело в меньшинстве
14:10 Формула-1 Нико Хюлькенберг: Круге на шестом в боксах будет пробка, нужно поставить там пару светофоров
14:03 Футбол Сергей Кирьяков: Нет смысла гонять Дзюбу по жаре, если он забьет и будет результат
14:02 Футбол Буффон может вернуться в «Парму»
13:59 Хоккей Брюс Кэссиди: В такой же ситуации «Бостон» победил в Торонто
13:52 Фигурное катание Татьяна Тарасова: Уно сделал единственно правильный выбор, что пошел к Тутберидзе
13:47 Футбол Вячеслав Колосков: Идея играть Лигу чемпионов без российских клубов абсурдна
13:47 Футбол Марина Грановская: Дали четко понять Азару, что очень хотели бы, чтобы он остался в «Челси»
13:40 Футбол Сетьен может возглавить «Шахтер»
13:40 Футбол Бакайоко хочет остаться в «Челси»
13:33 Хоккей Патрис Бержерон: Домашнее поражение расстраивает, особенно с учетом того, что поставлено на карту
13:28 Футбол Владелец «Саутгемптона»: Клуб для меня как ребенок, а не свинья, которую нужно откормить и продать
13:17 Футбол ВИДЕО ДНЯ: Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией
13:07 Баскетбол Серхио Родригес: ЦСКА пока не дал понять, что хочет ли видеть меня в команде в следующем году
13:06 Футбол Она скажет «Да!». На матче сборной России и Кипра РФС устроит выездную регистрацию брака
12:51 Хоккей Крэйг Беруби о дисквалификации Барбашева: Кто-то выйдет на лед и сделает свою работу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика