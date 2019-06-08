Алекс Пьетранжело о дисквалификации Барбашева: Он делает большое дело в меньшинстве

Капитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранжело высказался о форварде команды Иване Барбашеве, который из-за дисквалификации пропустит шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном».
«Он играет во всех ситуациях и делает большое дело в меньшинстве, – приводит слова 29-летнего канадца официальный сайт лиги. – Да и журналисты много говорили о роли этого звена».
Напомним, департамент безопасности игроков НХЛ дисквалифицировал Барбашева на одну игру за удар в голову форварда «Бостона» Маркуса Юханссона в первом периоде пятого матча серии (2:1). При этом по ходу игры 23-летний российский нападающий не получил за силовой прием даже двухминутного штрафа.
«Сент-Луис» впервые в серии повел со счетом 3-2 и теперь в случае победы в шестом домашнем матче в первый раз в своей истории станет обладателем Кубка Стэнли.
На счету Барбашева в нынешнем плей-офф 6 (3+3) очков в 24 матчах при показателе полезности «–1» и четырех минутах штрафа.
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