«Аризона» планирует подписать Дюшена - Советский спорт
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09 июня 2019 12:35ХоккейСпирин Дмитрий

«Аризона» планирует подписать Дюшена

Олимпийский чемпион Сочи-2014 канадский центрфорвард Мэтт Дюшен может продолжить карьеру в «Аризоне».

По информации TSN, руководство «Аризоны» планирует заполучить Дюшена на рынке свободных агентов.

По ходу прошедшего сезона 28-летний форвард был обменян в «Коламбус» из «Оттавы».

Всего Дюшен набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата-2018/19. В 10 играх плей-офф отметился 10 (5+5) баллами за результативность.

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