«Аризона» планирует подписать Дюшена

По информации TSN, руководство «Аризоны» планирует заполучить Дюшена на рынке свободных агентов.
По ходу прошедшего сезона 28-летний форвард был обменян в «Коламбус» из «Оттавы».
Всего Дюшен набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата-2018/19. В 10 играх плей-офф отметился 10 (5+5) баллами за результативность.
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