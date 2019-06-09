Брэйден Шенн: «Сент-Луису» надо думать о том, как заменить Барбашева

- Четвертое звено вместе с ним в течение всего плей-офф проделывало классную работу, выходя на лед против ведущих звеньев соперника. У них отличное взаимопонимание. Сам Барби очень силен, здорово работает в меньшинстве, да еще и забивает. Однако нам нельзя волноваться из-за того, что кто-то не играет. Надо думать о том, как его заменить. И я уверен, что любой, кто это сделает, отработает на должном уровне, - цитирует Шенна официальный сайт НХЛ.
Напомним, что департамент по безопасности игроков НХЛ дисквалифицировал 23-летнего российского нападающего, рассмотрев эпизод пятого матча серии, который завершился со счетом 2:1 в пользу «музыкантов».
Добавим, что «Сент-Луис» ведет в серии со счетом 3-2 и в случае победы в шестой домашней игре впервые в своей истории станет обладателем Кубка Стэнли. Шестой матч пройдет в ночь с 9 на 10 июня.
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