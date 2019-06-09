Брюс Кэссиди: Дисциплина в шестом матче с «Сент-Луисом» должна быть на высшем уровне

«Мы были в этой ситуации. Самое простое, как можно описать нашу задачу - нужно делать свою работу хорошо. Доверять партнеру. Игроки должны думать о следующей смене. Ничего не выдумывать, потому что тогда у тебя возникают проблемы.
Дисциплина должна быть на высшем уровне. Я уверен, что по ходу матча у обеих команд будут моменты, когда они будут терять хладнокровие. Это нормально, потому что это эмоциональная игра. Но в остальном необходимо держать эмоции под контролем, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после пяти матчей серии до четырех побед счет 3-2 в пользу «Сент-Луиса». Шестой матч финала Кубка Стэнли пройдет в ночь с 9 на 10 июня на площадке «Блюз».
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